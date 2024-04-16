Брюссель наплевал на европейцев и стал закупать еще больше российского газа. Теперь — гораздо дороже © РИА Новости Владимир Песня Европейская бюрократия нисколько не заботится о благополучии собственного населения, пишет infoBRICS.
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