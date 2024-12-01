Германия продолжает закупать российский газ через третьи страны

Правительство ФРГ не видит проблемы в том, что российский СПГ продолжает поступать на территорию страны.
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