Мужчине в стоматологии предложили вытереть рот туалетной бумагой: главное за неделю в Сибири

В столице Сибири мужчине вместо салфеток предложили вытереть рот туалетной бумагой, в Красноярске на перемене внезапно умер школьник, подростки устроили пляски на мемориале шахтерской славы, десятки учеников отправили запеканкой в школьных столовых Омска, а в Новосибирске разрушается дамба и сотни домов могут оказаться в воде.