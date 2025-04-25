Мужчине в стоматологии предложили вытереть рот туалетной бумагой: главное за неделю в Сибири

В столице Сибири мужчине вместо салфеток предложили вытереть рот туалетной бумагой, в Красноярске на перемене внезапно умер школьник, подростки устроили пляски на мемориале шахтерской славы, десятки учеников отправили запеканкой в школьных столовых Омска, а в Новосибирске разрушается дамба и сотни домов могут оказаться в воде.
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