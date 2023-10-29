Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова в воскресенье, 29 октября, призвала к выходу страны из Организации Объединенных Наций (ООН) после принятия ее Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.
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