ФСБ разоблачила международную сеть кол-центров

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность международной сети кол-центров, работавшей в интересах бывшего главы Минобороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили.
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