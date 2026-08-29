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В Карши начнут строительство "мегарайона" стоимостью 219 млн долларов

В Карши начнут строительство "мегарайона" стоимостью 219 млн долларов

В Карши утвердили проект реновации махалли «Хонтепа» площадью 26,8 га. Решение о застройке участка принял Кенгаш народных депутатов Кашкадарьинской области после общественных обсуждений в соответствии с февральским постановлением президента.

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