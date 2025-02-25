Три года Специальной Военной Операции

Юрий Ильинов

Южная Корея сняла часть ранее введённых санкций с России Южная Корея, являющаяся основным союзником США в Азии, приняла решение снять часть санкций с России. Соответствующее заявление прозвучало от пресс-службы министерства промышленности, торговли и ресурсов республики. Сеул принял решение снять санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования, решение вступит в силу с 28 февраля. Как заявили власти республики, медицинское оборудование не является военным и не принимает участия в боевых действиях, а значит, не подпадает под санкции. В общем, южнокорейские компании в последнее время понесли значительный ущерб в связи с наложенными запретами и решили их обойти. С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов»... Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от индивидуальных разрешений, — говорится в сообщении. Ранее Сеул ввел ряд ограничений на поставку в Россию большого перечня товаров. Однако не все корейские компании приняли решение уйти с российского рынка, поскольку он является одним из самых больших. Были попытки работать через третьи страны, но это удорожало поставки тех же телефонов, ноутбуков и остальной техники. После принятия закона по медицинской технике ожидаются послабления и в других сферах. Но говорить о том, что Сеул снимет все санкции, пока рано, корейцы будут ждать команды от США.