Три года Специальной Военной Операции Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Три года Специальной Военной Операции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Южная Корея сняла часть ранее введённых санкций с России Южная Корея, являющаяся основным союзником США в Азии, приняла решение снять часть санкций с России. Соответствующее заявление прозвучало от пресс-службы министерства промышленности, торговли и ресурсов республики. Сеул принял решение снять санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования, решение вступит в силу с 28 февраля. Как заявили власти республики, медицинское оборудование не является военным и не принимает участия в боевых действиях, а значит, не подпадает под санкции. В общем, южнокорейские компании в последнее время понесли значительный ущерб в связи с наложенными запретами и решили их обойти. С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов»... Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от индивидуальных разрешений, — говорится в сообщении. Ранее Сеул ввел ряд ограничений на поставку в Россию большого перечня товаров. Однако не все корейские компании приняли решение уйти с российского рынка, поскольку он является одним из самых больших. Были попытки работать через третьи страны, но это удорожало поставки тех же телефонов, ноутбуков и остальной техники. После принятия закона по медицинской технике ожидаются послабления и в других сферах. Но говорить о том, что Сеул снимет все санкции, пока рано, корейцы будут ждать команды от США.
Ответить
21 час.
М
ММ
«израсходовали северокорейский армейский корпус под Курском»- Чистая правда! Ким Чен Ын прислал на Украину корпус невидимых гвардейцев, которые сражались за русских на полях Украины. Правда хохлы сказали, что не раз видели, как корейцы оживали прямо на поле боя. Так это были боевые зомби! Их корейские некроманты оживляли. А любой хохол, как увидит корейского зомби, так сразу и падает мертвым. Не зря основная масса хохлов так боится увидеть корейцев! Но кончились корейцы... Придется нашим воинам добивать хохлов!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии