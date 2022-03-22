За место в финале чемпионата WorldSkills Russia бьются уссурийские студенты

Конкурсанты от Дальневосточного технического колледжа представили Приморский край на отборочных соревнованиях для участия в Финале X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Геопространственные технологии", сообщает ИА UssurMedia.