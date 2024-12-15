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ACB. «Мурсия» сыграет с «Валенсией», «Сарагоса» встретится с «Барселоной» и другие матчи

«Мурсия» примет лидера турнира «Валенсию», «Сарагоса» на домашней арене встретится с «Барселоной». АСВ Регулярный чемпионат Реал – Бреоган Дата проведения 15 декабря, 14.

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