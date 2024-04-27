В Омске запустили первые фонтаны - на бульваре Победы, Бударина, Завертяева, Гашека. Заработали и водные кристаллы на Чокана Валиханова.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске запустили первые фонтаны - на бульваре Победы, Бударина, Завертяева, Гашека. Заработали и водные кристаллы на Чокана Валиханова.