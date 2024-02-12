Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

  Заявления главы Института Демографии РАН Марины Храмовой пестрят в новостных лентах. В целом ничего нового для данного учреждения — активная лоббистка неконтролируемой миграции, замещающей коренное население России.

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Комментарии
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radiofree RF
Они скоро станут доминирующей нацией и произойдёт то,что случилось после распада СССР.
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13 час.
Анатолий Анатольев
Вот из-за кого мы так плохо живем!!! Ну не МРАЗЬ???!
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12 час.
Tania Еременко
Ду-ра баба. Тут мигранты могут развались Россию., а она гонит всякую хрень.
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11 час.

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