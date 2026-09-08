Макс Ферстаппен: В Монце меня обгоняли как черепаху

Red Bull RacingГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен финишировал третьим на Гран При Италии, отыграв две позиции относительно стартового места.
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