Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи планируют запустить с 1 мая

О запуске новых рейсов заявил главы торгово-промышленной палаты Трабзона Эркута Челеби.6 апреля, по словам главы торгово-промышленной палаты Трабзона Эркута Челеби, будет подписано соглашение о запуске паромного сообщения между Трабзоном и Сочи.