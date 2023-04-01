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Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи планируют запустить с 1 мая

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи планируют запустить с 1 мая

О запуске новых рейсов заявил главы торгово-промышленной палаты Трабзона Эркута Челеби.6 апреля, по словам главы торгово-промышленной палаты Трабзона Эркута Челеби, будет подписано соглашение о запуске паромного сообщения между Трабзоном и Сочи.

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