Атака БПЛА на Дагестан: горят порт и театр в Махачкале

Атака БПЛА на Дагестан: горят порт и театр в МахачкалеНочью Дагестан подвергся атаке украинских беспилотников.
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