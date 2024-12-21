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«Звуки Евразии» аншлаг в доме музыки

«Звуки Евразии» аншлаг в доме музыки

Камерный зал Московского международного дома музыки на финальном концерте НеоЭтноКреативного проекта "Звук Евразии" был переполнен: поддержать любимых музыкантов или познакомиться с новыми исполнителями пришли 600 человек! Давно я не чувствовала такого эмоционального подъёма! Удивил и порадовал состав зрителей.

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