«Звуки Евразии» аншлаг в доме музыки

Камерный зал Московского международного дома музыки на финальном концерте НеоЭтноКреативного проекта "Звук Евразии" был переполнен: поддержать любимых музыкантов или познакомиться с новыми исполнителями пришли 600 человек! Давно я не чувствовала такого эмоционального подъёма! Удивил и порадовал состав зрителей.