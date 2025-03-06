Мелони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину

Распространить действие пятой статьи договора НАТО на Украину как альтернативу её вступлению в альянс предложила премьер-министр Италии Джорджа Мелони 6 марта журналистам по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе.
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