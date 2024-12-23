Индия представила мину-«паука» Kamekazi MRMS Индийская армия представила ряд инноваций, включая новую мобильную мину Kamekazi MRMS.
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Индия представила мину-«паука» Kamekazi MRMS Индийская армия представила ряд инноваций, включая новую мобильную мину Kamekazi MRMS.
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