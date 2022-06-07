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Кедми пояснил резкую смену риторики Запада по Украине

Кедми пояснил резкую смену риторики Запада по Украине

Военно-политический эксперт Яков Кедми обратил внимание, что США, страны ЕС и другие западные государства резко сменили риторику по Украине.

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