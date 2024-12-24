Топливный кризис в ЕС усугубляется уже вторую неделю подряд. Его ползучий темп только ускоряется на поведении киевских правителей, испортивших новогодние праздники не только самим себе, но и партнерам с союзниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии