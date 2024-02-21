Государство забирает заводы у олигархов Да, я помню, что Путин прямо заявлял: "Пересмотра результатов приватизации не будет".
По стране катится тихая и незаметная волна национализации
Комментарии
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Alex Nемо
Вот бы ещё систему ЖКХ вернули под госконтроль и управление, а лучше в собственность государства.
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7 час.
Evgenija Palette
ДА!... Сразу бы народ воспрял, перестав "кормить" негодяев, без конца повышающих тарифы для того, ЧТОБЫ ПОБОЛЬШЕ УКРАСТЬ...
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6 час.
Виталий Кирпиченко
Слабо одним махом ввести справедливость в государстве? Или будут показывать перед мордой ишака морковку, чтобы он покорно шёл.
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5 час.
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