По стране катится тихая и незаметная волна национализации

Alex Nемо Вот бы ещё систему ЖКХ вернули под госконтроль и управление, а лучше в собственность государства.

Evgenija Palette ДА!... Сразу бы народ воспрял, перестав "кормить" негодяев, без конца повышающих тарифы для того, ЧТОБЫ ПОБОЛЬШЕ УКРАСТЬ...