Театр абсурда
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Театр абсурда

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По стране катится тихая и незаметная волна национализации

По стране катится тихая и незаметная волна национализации

Государство забирает заводы у олигархов Да, я помню, что Путин прямо заявлял: "Пересмотра результатов приватизации не будет".

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Комментарии
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Alex Nемо
Вот бы ещё систему ЖКХ вернули под госконтроль и управление, а лучше в собственность государства.
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7 час.
Evgenija Palette
ДА!... Сразу бы народ воспрял, перестав &quot;кормить&quot; негодяев, без конца повышающих тарифы для того, ЧТОБЫ ПОБОЛЬШЕ УКРАСТЬ...
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6 час.
Виталий Кирпиченко
Слабо одним махом ввести справедливость в государстве? Или будут показывать перед мордой ишака морковку, чтобы он покорно шёл.
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5 час.

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