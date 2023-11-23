ФИФА обязала Норманна и «Аль-Раед» выплатить компенсацию «Ростову»

Норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну придется заплатить за самовольный отъезд из России. «Ростов» объявил в социальных сетях, что трибунал ФИФА, заседание которого состоялось 15 ноября, признал Норманна виновным в необоснованном расторжении контракта и обязал норвежца выплатить российскому клубу денежную компенсацию.
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