Telegram-каналы сообщили об отравлении 30 туристов в Шарм-эль-Шейхе

В Шарм-эль-Шейхе около 30 русских туристов отравились в отелях Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract. Причиной считают некачественную водопроводную воду.
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