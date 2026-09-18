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Царьград

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Telegram-каналы сообщили об отравлении 30 туристов в Шарм-эль-Шейхе

Telegram-каналы сообщили об отравлении 30 туристов в Шарм-эль-Шейхе

В Шарм-эль-Шейхе около 30 русских туристов отравились в отелях Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract. Причиной считают некачественную водопроводную воду.

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