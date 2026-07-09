‼️В связи с работами по замене оборудования на водопроводной сети в западной части города Новоаннинский (от жд) будет приостановлено водоснабжение до 10:30.
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‼️В связи с работами по замене оборудования на водопроводной сети в западной части города Новоаннинский (от жд) будет приостановлено водоснабжение до 10:30.
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