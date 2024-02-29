Подпольщики уничтожили стоянку HIMARS, нацеленных на Крым: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ Николаевской области, 25 февраля, произошло событие, которое оставило значительный след в жизни местных жителей и военной истории региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии