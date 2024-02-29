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Подпольщики уничтожили стоянку HIMARS, нацеленных на Крым: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 февраля 2024 года

Подпольщики уничтожили стоянку HIMARS, нацеленных на Крым: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 февраля 2024 года

Подпольщики уничтожили стоянку HIMARS, нацеленных на Крым: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ Николаевской области, 25 февраля, произошло событие, которое оставило значительный след в жизни местных жителей и военной истории региона.

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