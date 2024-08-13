В ДНР ВФУ с 5 по 12 августа повредили или разрушили 86 гражданских объектов

От обстрелов ВФУ с 5 по 12 августа было повреждено 18 объектов гражданской инфраструктуры, 60 жилых домостроений и восемь транспортных средств, 12 августа сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.