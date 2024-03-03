Геноцид армян в Азербайджане и в Арцахе: история и наши дни

ЕРЕВАН (ИА Реалист). В ответ на стремление армян Арцаха реализовать свое право на самоопределение, 26 февраля 1988 года состоялся первый по всему Азербайджану митинг, который организовал городской комитет Коммунистической партии Сумгаита.
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