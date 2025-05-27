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Длинные выходные ждут жителей России в июне: сколько и в какие дни будем отдыхать

Длинные выходные ждут жителей России в июне: сколько и в какие дни будем отдыхать

Депутат Госдумы напомнил, что в июне жителей России снова ждут длинные выходные.Глава комитета по труду в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о предстоящих длинных выходных в России, которые ждут жителей страны с 12 по 15 июня.

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