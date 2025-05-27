Длинные выходные ждут жителей России в июне: сколько и в какие дни будем отдыхать

Депутат Госдумы напомнил, что в июне жителей России снова ждут длинные выходные.Глава комитета по труду в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о предстоящих длинных выходных в России, которые ждут жителей страны с 12 по 15 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии