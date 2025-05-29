Губернатор Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ. Напомним, по информации министерства обороны РФ, над регионом силами ПВО уничтожено 4 вражеских БПЛА самолётного типа.
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