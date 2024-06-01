Bloomberg сообщило об обсуждении G7 и ЕС санкций против использующих СПФС банков

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз работают над новыми санкциями против финансовых организаций третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, заменившую SWIFT.
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