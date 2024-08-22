Россиядә мәктәп укучысы өчен база җыелмасының уртача бәясе билгеле булды

Россиядә мәктәп укучысы өчен база җыелмасының уртача бәясе 2024 елда 15,3 мең сум тәшкил иткән. Бу бәягә мәктәп формасы, балалар чалбары яки итәк, күлмәк яки блузка, аяк киеме һәм рюкзак, карандаш һәм ручка, пенал һәм башка канцтоварлар кергән.
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