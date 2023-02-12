Эрик Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что они лучшие из лучших. Но каждому из них не хватало кубка мира»

Эрик Абидаль высоко отозвался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. – А что на счет Лео Месси? Теперь он величайший футболист всех времен или его нельзя ставить вровень с Марадоной и Пеле? – Если мы говорим о лучших игроках последних пятнадцати лет, то это только два футболиста – Месси и Роналду.