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Эрик Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что они лучшие из лучших. Но каждому из них не хватало кубка мира»

Эрик Абидаль: «Месси и Роналду доказали, что они лучшие из лучших. Но каждому из них не хватало кубка мира»

Эрик Абидаль высоко отозвался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. – А что на счет Лео Месси? Теперь он величайший футболист всех времен или его нельзя ставить вровень с Марадоной и Пеле?  – Если мы говорим о лучших игроках последних пятнадцати лет, то это только два футболиста – Месси и Роналду.

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