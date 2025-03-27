Опасное время прошло: синоптик Леус рассказал про пик магнитной бури, и что ожидает метеочувствительных 27 и 28 марта Ольга БезродняяМетеоролог Леус поделился информацией о состоянии магнитосферы Земли после геомагнитного шторма 26 марта, отметив, что наиболее интенсивный период позади, но незначительные колебания всё ещё возможны как отголоски мощного воздействия.
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