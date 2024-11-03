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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 35 сэйвов, 6-я победа в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» отразил 35 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:2).

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