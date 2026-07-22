7 постных рецептов, которые я готовлю круглый год: от миндального молока до спринг-роллов

Честно говоря, мой кулинарный блокнот давно перестал быть просто сборником постных рецептов. Когда-то, еще в студенческие годы, я действительно искала блюда, подходящие для ограничений, но со временем эти идеи прочно обосновались в моем повседневном меню.
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