Военное обозрение

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«Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

«Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

Несмотря на то, что американские «стелсы» F-35 уверенно вытесняют истребитель Typhoon с европейского рынка, новое руководство компании Eurofighter, производящей этот самолет, уверенно в его «светлом будущем».

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