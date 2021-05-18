ИванПолитика«Моя бабушка НЕ для этого сбежала из Советского Союза!»Сегодня в рубрике "Пора валить иэ ЭТОЙ СТРАНЫ" очередной плач Ярославны от евреев-эмигрантов из СССР уехавших в США на ПМЖ.Вернуться к статье111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинВобще-то какое ей дело до России, до Путина!? Свалила и свалила! И тут плохо, и там! У них нет и никогда не будет Родины. Это миропонимание крысы, для которой весь мир это набор помоек. И жизненная задача этих особей найти помойку с кусками пожирнее. И чтобы на этой помойке им никто не мешал. Так и скачут всю жизнь с места на место в поисках.Евгений Кислинскийкомментарий очень ограниченного человека. да и человека ли.Александр ЛагуткинВашего комментария я вообще не увидел. А вот оскорбления вместо аргуменов, действительно удел ограниченного человека, да и человека ли!Александр ЛагуткинаргументовЕвгений Кислинскиймой ответ на ваш комментарий, это не оскорбление, а по существу, вы сравниваете людей с крысами, потому что в жизни ничего не испытали, да и не видели, вы не знаете причин которые заставляют людей идти на радикальные меры с переменой места жительства, миллионы людей в 80-90-е годы были вынуждены покинуть свою Родину. и даже русские которые покинули свою малую Родину, на своей большой Родине были встречены как изгои, а такие вам подобные существа не способны к пониманию, а человек в своём выборе свободен, где и как ему жить.Александр ЛагуткинВо первых я не сравнивал людей с крысами. У вас с интеллектом напряг. Я сравнивал мировозрение - восриятие окружающего мира. Эта дамочка сбежала из одной страны где ей всё не нравилось, потом и из США, которые оказывается испортил вездесущий Путин, о котором в 90-е никто не слышал. Теперь бросив родителей кантуется в странах с "высоким социальным обеспечением". Это на пособие что-ли? И тем более, я нигде не упомянул национальность. Мне все равно какой национальности всю жизнь ищущие место где им предложат кусок хлеба с более толстым слоем масла. А так как этот слой всегда кажется тонким, то отсюда и вечное нытье и поиски виноватых, Путин,Трамп. Про погромы в 90-х читать было вообще смешно. Чушь собачья. Но все равно виноват Путин! Насчет вас, так и вы свободны в вашем выборе. Кстати, ваша большая родина сейчас в опасности и очень вас ждет.Александр ЛагуткинНасчет испытаний, то я пережил 90-е годы, пытаясь прокормить семью и вырастить детей. А в это время представители богоизбранной нации делили между собой всё, что наши предки потом, кровью и своими жизнями смогли построить, освоить и защитить. Вот эти существа решили, что свободны в своем выборе ограбить сотни миллионов "гоев". Я бы за такую свободу на осинах вдоль дорог развешивал.Евгений Кислинскийнет, ваши испытания, довольно ничтожны по сравнению с другими людьми, люди теряли в то время свою малую Родину, жильё, и у них точно такие заботы, прокормить семью, и вырастить детей, и это всё без посторонней какой то помощи, а наоборот, с борьбой разного рода мошенников, бандитов, прочих "патриотов" и к стати очень многие не стонали как сейчас вы, а именно для таких существ как вы, сегодня даже нации не избранные богом, а любой кто стал успешным в профессии, кто трудолюбивый дисциплинированный, ответственный перед своей семьёй для вас воры и грабители, для вас существуют только лозунги, и больше ничего, ответ на мой комментарий не следует вам отвечать, ваш уровень менталитета не созидателя, а отобрать и поделить у людей которые успешные в жизни.Александр ЛагуткинИшь как вас понесло! Водички попейте, "богоизбранный"! Не собираюсь ничего у вас отбирать и делить. У меня есть все для нормальной жизни. Я то как раз успешен в профессии. Всё что имею, заработал своим умом, знаниями и опытом. И с семьей всё нормально. И воспитал, и выучил. А те, кого лично вы называете успешными, это всякие гусинские, березовские, ходорковские, грефы, чубасы и прочая сволочь, забравшая у всего народа всё, что приносило хоть какие-то деньги. Вот они существа, а вы их шестерка, отирающаяся возле их кормушки. И не вам, существу с мышлением желудка, давать мне определения. Вы меня оскорбить не можете по определению. Просто Господь не сподобил ни интеллектом, ни возможностями. Нормальный человек не обращает на тяфканье из подворотни. А тее кто уехал и уезжает, - это их выбор. И непонятен их скулеж за свой собственный выбор и поиски виноватых!? Опять же о Путине и России говорит человек, который уже тридцать лет как свалил. Я здесь живу и мне виднее в чем и кто виноват или нет.Евгений Кислинскийя не из "богоиздранных" в настоящее время я тоже здесь живу в России, но у меня есть сравнение, до и после, там, и здесь, а у вас этого НЕТ. и дай бог что бы этого у вас не было, но самое лучшее место в жизни у людей это их малая Родина. а на счёт людей вами перечисленных, забравшие всё у народа, так что вы сидели здесь и позволяли им забирать так называемое ваше "народное" а теперь скулите.Александр ЛагуткинУ меня нет причин для того, чтобы, как вы выразились, скулить. Я живу на Родине, с её историей, религией, вместе с моими родными, рядом с могилами предков. И материально по российским меркам у меня все нормально, можете мне поверить. Нет многих миллионов, но есть все о чем многие только мечтают. И, кроме этого, я могу гулять в лесах и купаться в реках моего детства. Я счастлив здесь, на своей земле. Я прожил трудную, но интересную жизнь. Я состоялся. Это вы, вечно недовольные, это вам вечно кто-то мешает, это вам всегда кто-то должен, это для вас где-то там "молочные реки" и рай на земле. И то что вы живете в России ничего не меняет в вашем желудочном мышлении. Ваша религия - это пожрать послаще и, желательно, за чужой счет. Живите как хотите. Но не навязываете ваше желудочное понимание жизни другим. Вы же свободны. Продолжайте искать кусок пожирнее. Успехов вам на этом поприще.Комментировать
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