ИноСМИ не смогли подловить Путина на личной встрече. Товарооборот России с ЕС окончательно рухнул

Сегодня 148 прочитали В первый же день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) всех взгляды мировых лидеров устремились на президента России, который провел серию встреч с главами ведущих мировых СМИ, желая поделиться своим видением и стратегией развития.
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