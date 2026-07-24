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ФедералПресс

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ЦБ снизил ключевую ставку до 14,00 % годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 14,00 % годовых

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики. На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 14,0 % годовых.

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