ЦБ снизил ключевую ставку до 14,00 % годовых

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики. На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 14,0 % годовых.
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