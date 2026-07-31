БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Олигархи в Китае покупают дорогую недвижимость на родине, а не выводят деньги за рубеж

Олигархи в Китае покупают дорогую недвижимость на родине, а не выводят деньги за рубеж

Элитная недвижимость в Поднебесной бьет рекорды вопреки кризису Дмитрий Капустин Фото: Cfoto/Keystone Press Agency|Cfoto/Global Look Press Богатые люди одинаковы во всех странах, будь то Китай или Россия.

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