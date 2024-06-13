БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Уроженец Азербайджана из-за банки майонеза и пачки макарон растрелял подростков из пистолета

Уроженец Азербайджана из-за банки майонеза и пачки макарон растрелял подростков из пистолета

Очередной культурный обмен древними красивыми обычаями произошел в Екатеринбурге. Уроженец Азербайджана в лучших традициях своих соплеменников сначала сам спровоцировал конфликт, а после того как получил решительный отпор сильно ущемился и расстрелял своих обидчиков из пистолета.

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Комментарии
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И
Игорь
Вы не обратили внимание - Екатеринбург, да они там га ельцын-центр молятся, им плевать на наглость мигрантов.
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6 час.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов. В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? https://www.yaplakal.com/forum7/topic2726609.html?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;utm_campaign=transit&amp;utm_source=mirtesen&amp;utm_medium=news&amp;from=mirtesen
Just a moment...
yaplakal
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5 час.
Сергей
В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? Потому, что там Батька, а у нас Владимир Владимирович!!!
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2 час.

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