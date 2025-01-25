Салат с копченой курицей и мандаринами. Все знакомые на него подсели: сочно, вкусно, необычно

Салат с копченой курицей и мандаринами — это яркое и оригинальное блюдо, которое сочетает в себе гармоничные вкусовые элементы, обладая не только аппетитным внешним видом, но и удивительно разнообразной текстурой.
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