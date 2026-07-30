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Царьград

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ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму

ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму

ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии терроризму. Иосиф Пригожин высказал мнение о возврате к традиционным СМИ, а Ирена Понарошку заявила о намерении оставаться в Telegram до последнего.

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