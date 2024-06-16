Bloomberg: конференция в Швейцарии по Украине рискует потерпеть неудачу

Встреча в Швейцарии по Украине в поиске пути к "справедливому миру", отмечает агентство Bloomberg. Тот факт, что Китай на мероприятии не представлен, а страны БРИКС направили дипломатов более низкого уровня, бросает тень на усилия по завоеванию стран Глобального Юга, указывается в статье.