Инвестор приобрел 2,5% акций Nissan

Долю в размере 2,5% в компании Nissan Motor приобрел неуказанный инвестор, возможно, связанный с фондом активистов, в результате чего акции японского автопроизводителя выросли на 20%, сообщает 12 ноября деловое агентство Kyodo News.
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