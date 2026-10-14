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Царьград

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Жительница Наро-Фоминска отдала аферистам 900 тысяч рублей

Жительница Наро-Фоминска отдала аферистам 900 тысяч рублей

В Наро-Фоминске задержан 19-летний житель Калужской области, выполнявший роль курьера в схеме телефонного мошенничества, жертвой которого стала 21-летняя местная жительница.

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