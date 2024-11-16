Бузова объявила о планах уйти в декрет

Поющая телеведущая сделала неожиданное признание. Певица и телеведущая Ольга Бузова, активно занявшаяся карьерой после болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, на днях отметила в московском клубе «Бериот» восьмилетие сольной карьеры.
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