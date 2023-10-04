Канадские власти позволяют компаниям обходить санкции против России

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Канадское правительство выдало более десяти специальных разрешений, которые позволяют местным компаниям обходить экономические санкции, которые оно само ввело против России.
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