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FiNE NEWS

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Российский вратарь Амир Мифтахов вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Шанхай Дрэгонс»

Российский хоккейный вратарь Амир Мифтахов, в прошлом сезоне игравший в Американской хоккейной лиге (AHL) за фарм-клуб «Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Вулвз», вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ.

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