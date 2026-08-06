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Замглавы МИД РФ рассказал об опыте СВО для ОДКБ

Замглавы МИД РФ рассказал об опыте СВО для ОДКБ

Использование опыта СВО в деятельности государств-членов ОДКБ находится в их компетенции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев в интервью МИА "Россия сегодня", сообщает м 6 августа сообщает МИД РФ .

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