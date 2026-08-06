Использование опыта СВО в деятельности государств-членов ОДКБ находится в их компетенции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев в интервью МИА "Россия сегодня", сообщает м 6 августа сообщает МИД РФ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии