Челябинский подросток предстанет перед судом за избиение в трамвае

В Челябинске подросток предстанет перед судом за избиение в трамвае пассажира. Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 17-летнего челябинца, обвиняемого по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).